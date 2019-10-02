خطة استباقية استعدادًا للشتاء والانتهاء من تطهير مخرات السيول بالفيوم
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:42 م
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ريهام على
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على التنسيق بين مجالس المدن، والموارد المائية والري، والجهات ذات الصلة بوضع الخطط الاستباقية استعدادًا لفصل الشتاء لمواجهة ظروف الطقس السيئ والعمل على مراجعة وصيانة كافة الآلات والمعدات لمواجهة أى أحداث طارئة مع سرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول.
كما أكد على سرعة حصر أصول الدولة غير المستغلة، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة.
حيث أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، توجيهات لكافة مسئولي القطاعات بالمحافظة بالإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا للاشتراطات والمقاييس الهندسية والفنية ووفقًا لخطة الموازنة وتبعًا للجداول الزمنية المحددة، بجانب البحث عن أفضل الحلول والآليات لتنفيذ المشروعات العالقة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ويخفف الأعباء عن كاهله، جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقد، بحضور اللواء علاء قنديل، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم، نائبًا عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.
وكلف محافظ الفيوم مسئولى أملاك الدولة بسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، مؤكدًا على أن تكون المعاينة على الطبيعة وأن تمتاز بالجدية وأن يكون التقدير حقيقيًا ومناسبًا وشاملًا لحق الانتفاع، مع مراعاة أنه تم تمديد المدة الزمنية للتقدم للتقنين حتى نهاية أكتوبر الجاري، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين فى آداء الأعمال المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.
كما أكد على سرعة حصر أصول الدولة غير المستغلة، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة.
حيث أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، توجيهات لكافة مسئولي القطاعات بالمحافظة بالإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا للاشتراطات والمقاييس الهندسية والفنية ووفقًا لخطة الموازنة وتبعًا للجداول الزمنية المحددة، بجانب البحث عن أفضل الحلول والآليات لتنفيذ المشروعات العالقة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ويخفف الأعباء عن كاهله، جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقد، بحضور اللواء علاء قنديل، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم، نائبًا عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.
وكلف محافظ الفيوم مسئولى أملاك الدولة بسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، مؤكدًا على أن تكون المعاينة على الطبيعة وأن تمتاز بالجدية وأن يكون التقدير حقيقيًا ومناسبًا وشاملًا لحق الانتفاع، مع مراعاة أنه تم تمديد المدة الزمنية للتقدم للتقنين حتى نهاية أكتوبر الجاري، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين فى آداء الأعمال المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.
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