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الترجي التونسي يتأهل لدور الـ16 في البطولة العربية بتغلبه على النجمة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:38 م
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الترجي التونسي يتأهل لدور الـ16 في البطولة العربية بتغلبه على النجمة
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حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي فوزًا ثمينًا غلى ضيفه النجمة اللبناني، بهدفين دوون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب “رادس” بتونس، ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية “البطولة العربية”.

وتقدم الترجي في النتيجة مبكرًا عن طريق طه ياسين الخنيسي، بهدف رائع في الدقيقة 20 من زمن المباراة، قبل أن يعود المهاج ذاته ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الترجي والنجمة في لبنان، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف النجمة مراد الهذلي، قبل أن يدرك عبد القادر بدران التعادل للفريق التونسي في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبتلك النتيجة يحجز الترجي بطاقة العبور لدور الـ16، بعد تخطي النجمة اللبناني بنتيجة 3/1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
واستطاع طه ياسين الخنيسي تسجيل الهدف الثاني لنادي الترجي في الدقيقة التاسعة والسبعين من زمن الشوط الثاني والمباراة.

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