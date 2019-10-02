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محمد صلاح يحقق رقمًا إيجابيًا مع ليفربول بعد ثنائية سالزبورج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:37 م
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محمد صلاح يحقق رقمًا إيجابيًا مع ليفربول بعد ثنائية سالزبورج
ليفربول
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علاء خليف
 
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نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين لفريقه ليفربول الإنجليزي في شباك فريق ريد بول سالزبورج في المباراة المقامة بينهما حاليًا علي ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لليفربول في شباك سالزبورج، بالدقيقتين 36، 69، بينما سجل زميله ساديو ماني الهدف الأول، وروبرتسون تكفل بالهدف الثاني، ويتقدم الريدز 4-3 قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

 ورفع محمد صلاح حصيلة أهدافه في دوري أبطال أوروبا لـ 24 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها بواقع 18 هدفاً مع ليفربول وهدف وحيد مع روما الإيطالى، و5 أهداف مع بازل السويسرى، بينما لم يتمكن من التسجيل مع تشيلسى الإنجليزى، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع الريدز الموسم الماضي.

وكشفت شبكة "سكواكا" العالمية أن صلاح أحرز 12 هدفًا في آخر 13 مباراة شارك بها في دوري الأبطال الأوروبي على ملعب ليفربول "الأنفيلد"، وأكدت أن ستيفن جيرارد هو فقط من يتفوق على صلاح في ذلك الأمر حيث أحرز 18 هدفًا في معقل الريدز بتلك البطولة.

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