تفاصيل جديدة حول قتل طبيب أسنان بالهرم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول قتل طبيب أسنان بمنطقة الهرم، وتبين أن المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة، جار المجني عليه، كان معه نسخة من مفتاح شقة المجني عليه، لأنه كان يقيم بمفرده، وكان يذهب إليه ليطمئن عليه بين الحين والآخر، ويتحصل منه على إيجار الشقة سكنه.









وأضافت التحقيقات إلى أن المتهم كان يعلم بحيازة المجني عليه مبالغ مالية، وخطط لقتله، وسرقته، وعلى إثر ذلك استعان بصديقه، وقاما بقتل المجني عليه، عن طريق الخنق، وسرقا منه مبلغ 1500 جنيه، و3 هواتف محمولة، وفرا هاربين تاركين الجثة، حتي بدأت تتحلل وانبعث رائحة كريهة، كشفت الجريمة.









كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب أسنان داخل شقته بمنطقة الطوابق، نطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وتبين أن جاره وصديقه وراء إرتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وإقتيادهما لديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزيرالداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقى العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بإنبعاث رائحة كريهة من شقة طبيب أسنان بمنطقة الطوابق بنطاق القسم.









وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الجريمة، وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها.









وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قاطن الشقة، في العقد السادس من عمره، طبيب أسنان، وتبين وجود حز حول رقبته، ووفاته إثر خنقه بـ "قطعة قماش".









وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى أن مرتكب الجريمة، جار المجني عليه ويدعي "علي" وصديقه يدعي "شريف"، لسرقة مبلغ 1500 جنيه و3 هواتف محمولة.







