الأهلي يستأنف تدريباته صباح الغد استعدادًا لمواجهة أسوان

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خوض الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية صباح غدٍ الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



ومن المقرر أن يسافر الفريق الأحمر إلى أسوان فجر الجمعةاستعدادًا لمواجهة أسوان والمقرر لها عصر السبت المقبل.



ويخوض الفريق الأحمر تدريباته صباح غدٍ الخميس على أن يختتم تدريباته عصر الجمعة باستاد أسوان الذي ستقام عليه المباراة.



ويؤدي اللاعبون الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي تدريبات استشفائية، بينما يخوض الأخرين المران بشكل طبيعي.



وحقق الأهلي الفوز على الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، ليحتل صدارة الترتيب.