ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يستأنف تدريباته صباح الغد استعدادًا لمواجهة أسوان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:35 م
Advertisements
الأهلي يستأنف تدريباته صباح الغد استعدادًا لمواجهة أسوان
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خوض الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية صباح غدٍ الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ومن المقرر أن يسافر الفريق الأحمر إلى أسوان فجر الجمعةاستعدادًا لمواجهة أسوان والمقرر لها عصر السبت المقبل.

ويخوض الفريق الأحمر تدريباته صباح غدٍ الخميس على أن يختتم تدريباته عصر الجمعة باستاد أسوان الذي ستقام عليه المباراة.

ويؤدي اللاعبون الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي تدريبات استشفائية، بينما يخوض الأخرين المران بشكل طبيعي.

وحقق الأهلي الفوز على الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، ليحتل صدارة الترتيب.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
0
x
18:55
2
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
0
x
18:55
0
نابولي
برشلونة
2
x
21:00
1
انتر ميلان
ليل
1
x
21:00
2
تشيلسي
فالنسيا
0
x
21:00
3
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
3
x
21:00
1
بنفيكا
ليفربول
4
x
21:00
3
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
1
x
17:30
3
المصري البورسعيدي
الأهلي
4
x
20:00
0
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status