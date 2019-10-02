مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر الآن YouTube beIN Live بدون تقطيع

هي واحدة من قمم أوروبا في الجولة الثانية من دور المجموعات في هذا الموسم، بل ربما ستكون مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر اليوم على موقع الفجر الرياضي هي أقوى مباريات هذه الجولة في الشامبونزليج، ولما لا، وتلك المباراة تضم 8 ألقاب دوري أبطال متجمعة، حيث حقق برشلونة 5 ألقاب دوري أبطال من قبل، في حين حقق إنتر ميلان اللقب الأوروبي في ثلاث مناسبات سابقة.





وتقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان كورة ستار مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، على أرضية ملعب كامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، ويرغب كلا الفريقين في أن يحقق إنتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تعادل برشلونة في اللقاء الأول أمام نادي بروسيا دورتموند، في حين تعادل إنتر ميلان مع سلافيا براج في جوزيبي مياتزا في مباراة الجولة الأولى.





موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري الأبطال

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان كورة لايف في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهذا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وتنقل مباراة برشلونة وإنتر ميلان KORA STAR عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي تملك حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وبحسب جدول بث المباريات عبر القناة القطرية، فإن مباراة برشلونة وإنتر ميلان KOORA LIVE، ستنقل عبر قناة بي إن سبورتس HD2، بتعليق المعلق يوسف سيف.

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا





يرغب أنتونيو كونتي في أن تكون مباراة برشلونة وإنتر ميلان KORA GOAL، هي البداية الحقيقية له مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد التعادل الغير مرضي بالنسبة للجماهير في مباراة سلافيا براج، والتي جعلت الفريق يفقد فرصة تصدر المجموعة منذ الجولة الأولى.





وفي الجهة المقابلة يريد إرنستو فالفيردي، أن تكون مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت، هي فرصة لمصالحة الجماهير الغاضبة من مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.