كورة لايف TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS NOW بدون تقطيع NOW

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء 2/10/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا GOAL KOORA.

كورة أونلاين ويرغب البارسا في تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا بعد تعادله في الجولة الاولى مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0، وأيضا تعادل فريق إنتر ميلان بالجولة الأولى ولكن بنتيجة 1-1 ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار الاول KOORA ONLINE.

يلا كورة ويغيب روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر عن مباراة الليلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق YALA KOORA، بينما من المتوقع غياب ليونيل ميسي عن هذا اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فياريال بالليجا والتي أقيمت على ملعب الكامب نو وخروجه من الشوط الأول في المباراة BEIN MATSH.

يلا تابع البث المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق إنتر ميلان الإيطالي عبر البث الحي على اليوتيوب بدون تقطيع وعبر البث الحي الأسطورة بتقنية جيدة للغاية KOORA STAR، ويطمح انطونيو كونتي مدرب الإنتر لاستمرار النتائج المميزة للفريق هذا الموسم وذلك بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤخرا YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وستقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق إنتر ميلان الإيطالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وسوف تذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية KOORA LIVE.