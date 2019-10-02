"الإسكان": الدولة تستهدف توفير 1.4 مليون فرصة عمل في الصعيد



وذكر أن الوزارة قامت بإنشاء مجموعة من الفيلات في مدينة أسوان الجديدة على النيل وسيتم طرحها للحجز قريبا، موضحًا أن تلك المدن الجديدة ستكون بؤرة اهتمام من المحافظة التابعة لها، حيث إن الحكومة تهدف إلى توسعة الرقعة العمرانية، وتوفير السكن للأهالي في صعيد مصر.



ولفت إلى أن سعر متر الأرض في أسيوط القديمة وصل لـ 150 ألف جنيه، وفي سوهاج نفس السعر، موضحًا أن الأسعار غالية بسبب قلة الأراضي، معلقًا: "بدأنا نعمر ونتوسع عمرانيا، مدينة أسيوط الجديدة قائمة وفي أهالي موجودين فيها حاليا، كما أن التخطيط العمراني على أعلى مستوى".





موضحًا أن الدولة تستهدف من إنشاء الـ 9 مدن جديدة إلى توفير سكن لـ 4.5 مليون شاب، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، كما تم طرح قطع أراضي للمواطنين في تلك المدن من أجل بنائها طبقا للنموذج المعماري الذي صمم في وزارة الإسكان تفاديًا من أزمة وجود بناء عشوائي في تلك المدن، مؤكدًا أن أسعار الوحدات في المدن الجديدة في متناول الجميع.



قال الدكتور هاني يونس، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الحكومة تسعى بكل ما في وسعها لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصعيد وتوفير فرص عمل هناك.وأكد "يونس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامجه "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten" مساء اليوم الأربعاء، أن الصعيد يشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا للغاية، لافتًا إلى أنه يتم بناء 9 مدن من الجيل الرابع جديدة في الصعيد الآن، موضحًا أن هناك شركات في القطاع الخاص تعمل في التشييد العقاري تّعمل حاليا في مدن غرب أسيوط الجديدة ومدينة غرب قنا الجديدة وكذلك أسوان الجديدة، وتم عمل مدرسة النيل بمدينة أسوان الجديدة، وهناك أيضًا تم إنشاء جامعة في تلك المدينة.