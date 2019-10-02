كورة جول NOW: مشاهدو مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار اونلاين 7SRY رابط ماتش LIVERPOOL جول UEFA

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".





موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد ريد بول سالزبورج، في تمام التاسعة مساء الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة beIN SPORTS HD 2، كما يمكنكم الاستمتاع بها عبر قنوات Tring Sport 2، Arena Sport BIH، M4 Sport، Eleven Sports 3 HD، Movistar Liga de Campeones 4، Polsat Sport Premium 2 HD.





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يسعى ليفربول لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق فوزه الأول، بعدما تلقى خسارة مفاجأة أمام نابولي الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الأولى.





بينما يتطلع ريد بول سالزبورج، للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل أوروبا في العام الماضي ومتصدر الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بث مباشر للمباراة Kora Online.





ويعول ليفربول في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي الدولي المصري محمد صلاح، والدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والدولي السنغالي ساديو ماني LIVERPOOL ONLINE.





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ونقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الثانية، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.





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