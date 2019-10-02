نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة بعد التعادل مع كلوب بروج

اعترف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بأنه المسؤول عن الهدف الثاني لفريق كلوب بروج في شباك الفريق الملكي بالمباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وصرح لوكا مودريتش بعد مباراة كلوب بروج: " التعادل كان بسبب غياب التركيز".





وأضاف: " ربما يكون الهدف الثاني كان بخطأ مني ولكن علينا تطوير جوانب كثيرة في الريال هذا الموسم ، من غير المعقول أن نستقبل أهدافاً في كل هجمة، هذا أمر غير طبيعي، أشعر بخيبة أمل وهذه النتيجة لم تكن التي نريدها".





وأكد أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لا تتطلب ارتكاب الكثير من الاخطاء.





وتعادل ريال مدريد مع فريق كلوب بروج 2-2 في قاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وحصد الفريق الملكي نقطة وحيدة يتذيل بها ترتيب المجموعة.



