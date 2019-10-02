يلا شووت UEFA مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بث مباشر I7SRY LIVE كورة لايف PLUS GOAL رابط ماتش البرسا MESSI جول NOW

يقدم لكم "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الثانية، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.





بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "الكامب نو" معقل البلوجرانا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





كورة جول KORAGOAL لمعرفة موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الكامب نو، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، لمشاهدة قمة مباريات الجولة الثانية المرتقبة.





كورة أونلاين KORAONLINE لمتابعة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي

من المرتقب أن تذاع قمة مباريات الجولة الثانية لبطولة الشامبيونزليج، بين برشلونة الإسباني ونظيره إنتر ميلان الإيطالي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD1، بصوت المعلق حفيظ الدراجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





كول كورة COOLKORA.. هدف كلا الفريقين من مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي

حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتحقيق فوزه الأول في البطولة بالموسم الحالي، بعد بدايته المتعثرة أمام بروسيا دورتموند الألماني بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بينما يتطلع أنطونيو كونتي لزستغلا الحالة المعنوية الرائعة بتألقه محليا من خلال الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد سقوطه في المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام سلافيا براج التشيكي.





يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ومن الجدير بالذكر أن جميع فرق مجموعة برشلونة الإسباني، متعادلة في عدد النقاط، بعد مرور جولة واحدة، بصيد نقطة واحدة لكلاً منهما.



