البدري ومتعب سمنة على عسل

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انتهى الخلاف الذى دار خلال الأعوام الأخيرة بين حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وبين عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق، بعد أن تقابل الثنائي خلال قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.



وظهرت علاقة طيبة بين حسام البدري وعماد متعب خلال قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، وكان عماد متعب مرشح للعمل فى منصب مدير المنتخب خلال الفترة الحالية ولكن أعتذر بعد تعيين البدري مدير فنى مع التأكيد على العلاقة الجيدة بينهما ولكن إعتذر بسبب الضغوطات، ليتم تعيين محمد بركات مدير منتخب تحت قيادة حسام البدري.



ويذكر أن عماد متعب كان على خلاف مع حسام البدري عندما كان البدري مدير فنى للنادى الأهلى ومتعب لاعب فى صفوف الفريق وكان لا يشارك بصفه منتظمة مما جعل اللاعب يخرج معاراً للدوري السعودي ثم اعتزال كرة القدم.



وسحب اليوم عماد متعب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر والتى اسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المدموعة الأولى بجانب غانا والكاميرون ومالي.



بينما حضر حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر ومحمد بركات مدير المنتخب والجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.