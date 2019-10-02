ملخص مباراة الإسماعيلي ضد المصري (3-1) اليوم الأربعاء 2/10/2019 في الدوري (فيديو)

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على غريمه الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء، والتي أقيمت في تمام الساعة 4:30، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.





وسجل سعيدو سيمبوري الهدف الأول للمصري في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلًا من الضائع.





وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد ياسر الهدف الثالت للمصري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء من ضربة جزاء أيضًا.





بهذا الفوز، رفع المصري لبورسعيدي رصيده إلى النقطة 4 محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3 في المركز العاشر.



شهد لقاء الإسماعيلي ضد المصري طرد محمد فوزي، حارس الدراويش، وسعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، وسجل المصري أهدافه جميعها من ركلات جزاء.

وقف باهر المحمدي في حراسة المرمى، عقب طرد محمد فوزي، ولكن نجح أحمد ياسر في تسجيل الهدف الثالث للمصري.





تشكيل الإسماعيلي ضد المصري في الدوري:-

أعلن الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمباراة المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز.



حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - محمد مجدي - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود دونجا - همام طارق - محمد الشامي - أحمد مدبولى - عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: وجيه عبدالحكيم.





تشكيل المصري البورسعيدي أمام الإسماعيلي في الدوري:-

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز.

حراسة المرمي: أحمد مسعود.

خط الدفاع: مفتاح طقطق - أحمد شوشة - عمر كمال - كريم العراقي.

خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - بهاء مجدي - إسلام عطية.

خط الهجوم: سعيدو سمبوري - محمود وادي.



شاهد.. ملخص مباراة الإسماعيلي ضد المصري في الدوري:-