أحمد موسى مطالبا بالإبلاغ عن عناصر الإخوان: "مينفعش نطبط عليهم تاني" (فيديو)

Advertisements

علق الإعلامي أحمد موسى، على هجوم زوجة أيمن نور عليه قائلًا: "زوجة المزور جابت فيديو ليا كان قديم وأنا متأثر بعد مباراة للأهلي وقالت عليه كلام غلط.. بس أنا مش هتكلم عشان هي ست وهي كذابة".



ووجه "موسى" حديثه لزوجة أيمن نور، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، قائلًا: "ألعبي غيرها.. شوفي حاجة تانية"، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول إشغال الإعلام المصري بقضايا فرعية حتى لا يتم فضح فبركتهم للفيديوهات والمظاهرات وخططهم ضد الدولة المصرية.



وقال إن الفترة المقبلة ستشهد استمرار حملات إعلامية تستهدف تشويه الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، فضلًا عن استغلال الأعياد الوطنية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف كل من يدافع عن الدولة الوطنية ويحاولون تشويه صورته.



وطالب الإعلامي بضرورة التصدي للإعلام المعادي للدولة المصرية قائلًا: "يجب العمل ضد قطر وتركيا، عشان ينشغلوا ببلادهم.. والمشاكل اللي بتحدث منهم بيحاولوا يشغلونا عشان لا نوجههم ونترك الساحة للتنظيم الإرهابي".



وناشد "موسى"، المصريون في كافة مؤسسات الدولة الإبلاغ عن عناصر الإخوان؛ التي تدعو ضد الدولة المصرية، متابعًا: "أنت وضميرك الوطني خد إجراء".



وتابع الإعلامي: "يجب أن يكون الجميع على قدر من المسئولية تجاه الوطن"، مستطردًا: "مينفعش نطبط على الإخوان تاني، وهما عايزين يقلبوا البلد مرة أخرى".

