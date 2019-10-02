يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول NOW

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي، على استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، في تمام الثامنة مساء الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونس، والسادسة بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ON SPORT.





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يسعى الأهلي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الأولى.





بينما يتطلع الإنتاج الحربي، للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الماضية للدوري المصري، بث مباشر للمباراة Kora Online.





ويعول الأهلي في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي محمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي، وجونيور أجايى Alahly ONLINE.





يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الأولى، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.





يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، حيث نجح الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي في آخر مباراة جمعت بينهما، بعدما تفوق عليه في بطولة الدوري المصري بهدف دون رد، في منافسات الجولة الـ22 من الموسم الماضي.