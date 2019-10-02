الإرياني: تصريحات "رئيس الأركان الإيراني" اعتراف رسمي بالدعم العسكري للحوثيين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري لقناة صينية هو إقرار صريح واعتراف رسمي عن الدعم العسكري الذي تقدمه طهران للمليشيات الحوثية الإرهابية.





وأضاف "الإرياني"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم، أن الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية، فالنظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري ويدير الميليشيا لتنفيذ أجندته ويزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة.





وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتها في الضغط على النظام الإيراني لرفع يده عن اليمن ووقف كافة أشكال الدعم التي يقدمها للميليشيا الحوثية واستخدامها كأداة لاستهداف المملكة العربية السعودية وتنفيذ أجندته التخريبية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.





اعترف رئيس الأركان العامة للقوات المُسلَّحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الثلاثاء، بدعم الحرس الثوري مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.





وقال باقري خلال زيارة إلى الصين في مقابلة مع قناة "فينيكس" الصينية: "نحن نُقدِّم الدعم للحوثيين، فضلاً عن المساعدات الاستشارية والفكرية، والمسؤول عن هذا الأمر هو الحرس الثوري".





وبشأن الأوضاع في سورية والعراق، وصف المسؤول العسكري الإيراني المليشيات المُسلَّحة هناك بـ محاور المقاومة.





وأضاف: "قدَّمنا لهم الاستشارات والأسلحة والمعدات، ووقَّعنا عقداً، وكان المسؤول عن ذلك هو الحرس الثوري".



