تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليل الفرنسي بدوري الأبطال

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليل الفرنسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : كيبا.





خط الدفاع : توموري - زوما - الونسو - ازبيلكوتا.





خط الوسط : جيمس - كانتي - جورجينهو - ويليان - مونت.





خط الهجوم : تامي ابراهام.





وتعرض فريق تشيلسي الإنجليزي لهزيمة قاسية على يد فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.