تشكيل ناري لإنتر ميلان أمام برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد الإنتر بث مباشر ON LINE

أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : هاندانوفيتش.





خط الدفاع : سكرينيار - دي فراي - جودين.





خط الوسط : اسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - كاندريفا.





خط الهجوم : سانشيز - لوتارو مارتينيز.





وتعادل فريق برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولي بدون أهداف، بينما تعادل أيضا الإنتر مع فريق سلافيا براجا على ملعب السان سيرو بنتيجة هدف لكل فريق.





ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار الاول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في تلك المباراة، ويغيب روميلو لوكاكو عن هجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية.



