تشكيل ناري لإنتر ميلان أمام برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد الإنتر بث مباشر ON LINE
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:05 م
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أحمد عصام
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أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : هاندانوفيتش.
خط الدفاع : سكرينيار - دي فراي - جودين.
خط الوسط : اسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - كاندريفا.
خط الهجوم : سانشيز - لوتارو مارتينيز.
وتعادل فريق برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولي بدون أهداف، بينما تعادل أيضا الإنتر مع فريق سلافيا براجا على ملعب السان سيرو بنتيجة هدف لكل فريق.
ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار الاول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في تلك المباراة، ويغيب روميلو لوكاكو عن هجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية.
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