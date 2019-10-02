ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

YALLA شووت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر YALLA BARCA كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش برشلونة NOW

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:05 م
Advertisements
YALLA شووت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر YALLA BARCA كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش برشلونة NOW
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر كورة ستار barcelona vs Inter Milan يلا شوت برشلونة بث مباشر اونلاين يوتيوب، كورة حصري برشلونة مباشر اليوم، تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة عند دقات العاشرة من مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها عبر قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، وضمت قائمن البارسا لمباراة اليوم النجم الأرجنتيني وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في الليجا فهل سيكون مشاركا أساسيا اليوم، كورة لايف بلس بث مباشر برشلونة متعدد الجودات

 

بث مباشر برشلونة يلا شوت Kora live كورة اون بي ان لايف برشلونة بث مباشر الاسطورة كورة اكسترا جول، وتحدث دي يونج لاعب المنتخب الهولندي والمنتقل للبرسا هذا الموسم عن اللقاء مؤكدا أن الفوز أمر ضروري اليوم لاسيما أنهم يلعبون في الكامب نو وهم في المجموعة الأصعب فلابد من تحقيق الفوز على الانتر، ولكنه أكد على صعوبة ذلك بسبب منافسهم القوي الذي متلك مدرب لديه عقلية الأبطال مع اليوفي وتشيلسي سابقا، رابط بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
1
x
17:30
3
المصري البورسعيدي
الأهلي
0
x
20:00
0
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status