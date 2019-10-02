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مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:55 م
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مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
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علاء خليف
 
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أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام فريق إنتر ميلان والتي تنطلق بعد قليل على ملعب "كامب نور" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويفقد برشلونة جهود بعض لاعبيه في مباراة اليوم أمام إفنتر ميلان، أبرزهم أومتيتي، وجوردي ألبا، وأنسو فاتي بينما خرج جونيور فيربو من القائمة في الساعات الأخيرة قبل المباراة بسبب الإصابة 

بينما تواجد ليونيل ميسي على رأس التشكيلة الرسمية لبرشلونة بعد عودته من الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة علي النحو التالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو ، لينجليت ، بيكيه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: بوسكيتس ، أرثور ، فرانكي دي يونج

خط الهجوم:  ميسي ،سواريز، جريزمان

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