ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل - مفاجأة كبري في تشكيل برشلونة الرسمي أمام إنتر.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة beIN HD

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:53 م
Advertisements
عاجل - مفاجأة كبري في تشكيل برشلونة الرسمي أمام إنتر.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة beIN HD
برشلونة
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - لينجليت - سيميدو - بيكيه.

خط الوسط : بوسكيتس - أرثور - دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز - جريزمان.

وتعادل فريق برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولي بدون أهداف، بينما تعادل أيضا الإنتر مع فريق سلافيا براجا على ملعب السان سيرو بنتيجة هدف لكل فريق.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي برشلونة إنتر ميلان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
1
x
17:30
3
المصري البورسعيدي
الأهلي
0
x
20:00
0
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status