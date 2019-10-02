عاجل - مفاجأة كبري في تشكيل برشلونة الرسمي أمام إنتر.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة beIN HD
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:53 م
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أحمد عصام
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أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : سيرجو روبرتو - لينجليت - سيميدو - بيكيه.
خط الوسط : بوسكيتس - أرثور - دي يونج.
خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز - جريزمان.
وتعادل فريق برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولي بدون أهداف، بينما تعادل أيضا الإنتر مع فريق سلافيا براجا على ملعب السان سيرو بنتيجة هدف لكل فريق.
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