عاجل - مفاجأة كبري في تشكيل برشلونة الرسمي أمام إنتر.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة beIN HD

أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.





خط الدفاع : سيرجو روبرتو - لينجليت - سيميدو - بيكيه.





خط الوسط : بوسكيتس - أرثور - دي يونج.





خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز - جريزمان.





وتعادل فريق برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولي بدون أهداف، بينما تعادل أيضا الإنتر مع فريق سلافيا براجا على ملعب السان سيرو بنتيجة هدف لكل فريق.