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يلا شوت الجديد NOW مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش الاهلي KORA STAR الاهلي الهدف الأول

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:52 م
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يلا شوت الجديد NOW مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش الاهلي KORA STAR الاهلي الهدف الأول
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الفجر الرياضي
 
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يخوض النادى الأهل اليوم مباراة مهمة ضد نادى الانتاج الحربى اليوم الاربعاء الموافق 2 اكتوبر على استاد السلام بالقاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساءاً وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز .

 

وقد حقق النادى الاهلى الفوز الاول بهدف نظيف فى شباك سموحة عن طريق اللاعب رمضان صبحى ويستكمل النادى الاهلى تدريباته غداً لمواجهة فريق أسوان يوم السبت المقبل وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

 

 موعد مباراة الاهلي والانتاج الحربي

بالأضافة إلى انه يحاول مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جاهداً للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة مع النادى الاهلى بهدف تعطيل قطار الأهلى المنطلق بقوة .

 

تشكيل النادي الأهلي المتوقع  في مواجهة الاهلى والانتاج الحربى ببطولة الدورى المصرى الممتاز

 

وبذلك يمكن ان يكون التشكيل المتوقع للنادى الاهلى:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع : على معلول، احمد فتحى ، رامى ربيعة ، أيمن أشرف .

 

خط الوسط: رمضان صبحى ، حسين الشحات، عمرو السولية، حمدى فتحى ، محمد مجدى أفشة.

 

خط الهجوم : جونيور اجاي.

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