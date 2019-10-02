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يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر YALLA SHOOT رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الاهلي NOW

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:47 م
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يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر YALLA SHOOT رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الاهلي NOW
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، في نسختها الـ61.

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد المباراة في الثامنة مساءً، بينما يسبقها في نفس اليوم مباراتا الإسماعيلي والمصري على ملعب الجيش ببرج العرب في الخامسة والنصف مساءً، والاتحاد السكندري والجونة في نفس الموعد على ملعب ستاد الإسكندرية.

 

وتذيع قناة أون سبورت المباراة فضائيا  عبر استديو تحليلي يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل.. وكذلك قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي.

 

وأعلنت لجنة الحكام بالجبلاية، طاقم إدارة المباراة والذي يتكون من: محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، بينما سيكون محمد سلامة ميدو حكما رابعا.

 

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تخطي سموحة في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.

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