تشكيل ليفربول أمام ريد بول في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:48 م
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أحمد عصام
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سالزبورج في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أدريان.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط : فابينهو - هندرسون - فينالدوم.
خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.
وكان ليفربول قد تعرض لخسارة كبيرة في المباراة الماضية أمام فريق نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب السان باولو، بينما نجح سالزبورج في تحقيق الفوز على فريق جينك.
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