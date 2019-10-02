كورة لايف aHLY مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر KORA STAR رابط ماتش الأهلي يلا شوت ON SPORT HD 1

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لمباريات الدوري المصري الممتاز (2019- 2020)، حيث يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا علي حساب فريق الانتاج الحربي على ملعب "السلام" اليوم الأربعاء الموافق 2- أكتوبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المحلية، شاهد لايف KORA STAR مباراة الأهلي اليوم.





بث مباشرYALLA SHOOT مباراة (الأهلي والإنتاج)، حيث يتطلع النادي الأهلي لمواصلة انتصاراته تحت قيادة المدرب السويسري فايلر، حيث حقق 4 انتصارات متتالية بقيادة مدربه الجديد بدأها بالفوز علي كانو سبورت الغيني 2-0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تغلب على الزمالك 3-2 في كأس السوبر المحلي، ثم تغلب على بطل غينيا 4-0 في لقاء الإياب الإفريقي، قبل أن يفوز علي سموحة بهدف دون رد في أول جولات الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والسادسة بالتوقيت العالمي جرينتش، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي COOL KORA، اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر على ملعب السلام في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة الدوري المصري.





البث المباشر KORA2DAY مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي LIVE، ومن المتوقع أن يدفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى مباراة الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من : محمد الشناوى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة وجونيور أجاى.





ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الانتاج الحربي اليوم الأربعاء، عبر شاشة قنوات نايل سبورت من خلال التردد 10853، وقناة أون سبورت وترددها 11843، كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال قناة تايم سبورت، وتستطيعون مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي اليوم عبر موقعنا الفجر الرياضي من خلال روابط البث المباشر المتوفرة عبر الموقع KORA HA7SRY، ورابط الأسطورة HD.



