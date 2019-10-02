رئيس "المصريين": السيسي مهموم بحماية محدودي الدخل والبسطاء

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين، والتي بدأت اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يألو جهدا في خدمة محدودي الدخل والبسطاء منذ توليه رئاسة الجمهورية؛ لأنه يشعر بهمومهم وآلامهم جيدا.





وأكد "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التكليفات تدل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع محدودي الدخل نصب عينيه، ويهتم بالطبقة الفقيرة والبسطاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر تعودنا عليه من الرئيس السيسي الذي يعمل ليل نهار من أخدمة مصر وشعبها بجميع فئاته.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم جيدا أن أغلب طوائف الشعب من محدودي الدخل؛ لذلك يقوم ببحث كافة السبل التي تؤدي لحل الأزمات التي تلاحقهم، مؤكدا أنه على الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تُساند وتُساعد الرئيس فيما يقوم به ما حل أزمات المواطنين.





وأوضح أن هذه القرارات أشعرت المواطنين بمدى حرص الرئيس السيسي على مصلحتهم، مشيرا إلى أن الرئيس لا ينسى البسطاء خلال رحلته لبناء الدولة المصرية الحديثة.





وأشار إلى أن هذا الأمر يُعد انتدابا لمظلة الحماية المدنية التي أطلقها الرئيس السيسي في السابق وترجمة حقيقية على أرض الواقع لما يكن له الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطن، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسي لاقت ارتياحا كبيرا لدى جموع المواطنين بصفة عامة ومن المتضررين من إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها بصفة خاصة.





وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى الاثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضًا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.



