عاجل.. مجموعة نارية للمنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وجاء منتخب مصر بجانب كل من مالي وغانا والكاميرون.

بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى

يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى



