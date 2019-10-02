عاجل.. مجموعة نارية للمنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:39 م
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الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه عن قرعة نارية للمنتخب الأوليمبي.
وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية
بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي
نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى
يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة
خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار
وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا
وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة
الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى
ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.
وجاء منتخب مصر بجانب كل من مالي وغانا والكاميرون.
بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.
وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية
بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي
نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى
يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة
خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار
وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا
وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة
الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى
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