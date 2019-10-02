سر ظهور سمكة "شيطان البحر" العملاقة في مياه البحر الأحمر (فيديو)

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كشف المهندس حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، عن سر ظهور سمكة شيطان البحر العملاقة في مياه البحر الأحمر.



وأوضح "الطيب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، سبب تسمية هذه السمكة بـ"سمكة الشيطان"، قائلًا إنها تظهر وكأنها ترتدي مثل زي أسود على الجسد من الأعلى، ومن الأسفل تظهر باللون الأبيض، معلقًا: "ولكن هي بصراحة زي الملاك في جمالها وانسيابيتها وعومها، واسم الشيطان ليس مناسب لها، ولكن أطلق عليها باللغة العربية".



وأشار رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى أن هذه سمكة شيطان البحر يندر وجودها في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أنها تبحث عن البيئة النظيفة، ولذلك تأتي وتذهب في هذه المنطقة مثلها مثل أنوع الأسماك النادرة.



وأضاف رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن مصر تتمتع ببيئة نظيفة، لافتًا إلى أن المحميات تعمل بكفاءة، وأن نسبة التلوث انخفضت في المياه، وأنه تم القضاء على التلوث البترولي، وبالتالي تظهر الأسماك النادرة وجودها والمهاجرة، مما يدعم السياحة المصرية، متابعًا: "وهذه أخبار إيجابية لمصر".



ولفت رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى أن سمكة القرش الحوتي صديق الإنسان يجلب معه العديد من السياح من بلدان كثيرة، وكذلك سمكة شيطان البحر، وعدد من الأسماك النادرة.

