خبير سياحي يكشف سبب انهيار شركة توماس كوك (فيديو)

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قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة الغرف السياحية السابق، إن انهيار شركة توماس كوك، أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال السياحة، نتج من عدم تطوير الشركة نفسها، لمواكبة التغيرات التي حدثت في مجال السياحة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض التطبيقات، لجذب السائحين من كافة دول العالم من خلال الإنترنت، بدلًا من شركات السياحة.



وتابع رئيس شعبة الغرف السياحية السابق، خلال حواره عبر تطبيق سكاي بي ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، أن تأثير انهيار هذه الشركة على السياحة في مصر ليس كبيرًا، لأن هذه الشركة ليست المسؤولة فقط عن نقل البريطانيين للسوق المصري، ولكن هناك الكثير من الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الشركة تنقل 40% من السياح البريطانيين لمصر، ولن يكون لها تأثير كبير على السياحة في مصر، خاصة أن مصر قبلة السياحة في العالم، بما تتمتع به من أثار وشواطئ.



ولفت إلى أن حجوزات شركة توماس كوك في مصر كانت تقدر بـ 25 ألف غرفة حتى شهر أبريل 2020، وفقًا لوكيل الشركة بالقاهرة، ولذلك هذه الشركة ليست الأساس التي تعول عليه مصر في صناعة السياحة.



وأشار إلى أن مصر يجب أن تسعى بكل قوة لتطوير نفسها في مجال السياحة، والعمل على افتتاح أسواق جديدة سواء في أفريقيا أو دول أخرى، لافتَا إلى أن التمسك بالسياحة التقليدية لن يؤدي إلى إنفتاح مصر على العالم.

