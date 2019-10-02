التحفظ على 20 مليون قرص مكملات غذائية واستدعاء صاحبها بميناء الإسكندرية

أمرت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتحفظ على 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات، داخل حاوية، بدون ترخيص قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بـ16 مليون جنيه، كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب المضبوطات.





وكان قد تلقى اللواء عزت عبد القادر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية والدخيلة، إخطارا من اللواء محمد فوزى، مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى شركات الشحن والتجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" داخل إحدى الحاويات، وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



