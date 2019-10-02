التحفظ على 20 مليون قرص مكملات غذائية واستدعاء صاحبها بميناء الإسكندرية
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:37 م
Advertisements
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
أمرت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتحفظ على 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات، داخل حاوية، بدون ترخيص قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بـ16 مليون جنيه، كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب المضبوطات.
وكان قد تلقى اللواء عزت عبد القادر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية والدخيلة، إخطارا من اللواء محمد فوزى، مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى شركات الشحن والتجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" داخل إحدى الحاويات، وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت تحريات العميد عماد فاروق صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 50،000 عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" بإجمالى عدد 20،000،000 عشرون مليون قرص محظور استيرادها، وزنت حوالى (12) طنا، دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره 16،000،000 – ستة عشر مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التحقيقات.
Advertisements