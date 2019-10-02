يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر LIVE AHLY رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة ON NOW

تتابع جماهير القلعة الحمراء اليوم بكل شغف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر ومناسب لكل باقات الإنترنت، وذلك عبر موقع الفجر الرياضي، وهذا ضمن مباريات الجولة الثانية في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، حيث نجح النادي الأهلي في تحقيق إنتصار هام في الجولة الأولى على حساب نادي سموحه السكندري بهدف نظيف، في حين إنتصر نادي الإنتاج الحربي على حساب نادي إف سي مصر بثلاثية في الجولة الأولى.





ويرغب رينية فايلر المدرب السويسري للمارد الأحمر، أن تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي KORA STAR، هي فرصة للفريق من أجل الوصول إلى المركز الأول في جدول الترتيب مساء اليوم.





موعد مبارة الأهلي والإنتاج الحربي كورة لايف

تبدأ مباراة الأهلي والإنتاج الحربي يلا شوت الجديد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري، وهذا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2019-2020.





يرغب مدرب القلعة الحمراء، رينية فايلر، في أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية خلال مباراة الأهلي والإنتاج الحربي KORA GOAL، خاصة لكون الفريق تنتظره مباراة أخرى صعبة بعد 72 ساعة فقط أمام نادي أسوان على ملعب الأخير.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي كورة ستار

وتنقل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم عبر عدة قنوات، أبرزها قناة أون سبورت وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار المحللين في القناة على رأسهم الدكتور طه إسماعيل، والكابتن عماد متعب، وكذلك ستنقل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي KOORA LIVE، عبر قناة تايم سبورت، بالإضافة إلى قناة نايل سبورت عبر ترددها الأرضي.





بث مباشر لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي يلا شوت الجديد

وننقل لكم عبر موقع الفجر الرياضي مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، حيث من المتوقع بأن تحظى تلك المباراة بمتابعة إعلامية وجماهيرية على أعلى مستوى، حيث يريد النادي الأهلي أن تستكمل مسيرة الإنتصارات تحت قيادة مدربه الجديد، رينية فايلر، وكذلك تريد جماهير النادي الأهلي أن تطمئن على مستوى فريقها قبل خوض الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الفترة المقبلة.