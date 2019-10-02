كورة لايف MATCH مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي YALLA KORA كورة ستار رابط الاهلي رابط اون سبورت FIL GOAL

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق الأهلي ضد فريق الإنتاج الحربي والتي ستقام اليوم الأربعاء 2 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA LIVE، وستكون تلك المواجهة نارية بين الفريقين في بداية الموسم الحالي GOAL KOORA.





يلا شوت حصري وستذاع تلك المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق الإنتاج الحربي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA SHOOOT PLUS.





,يلا تابع المباراة كاملة بين النادي الأهلي وفريق الإنتاج الحربي عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب بدون تقطيع وعلى البث المباشر الأسطورة ALOSTORA، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم ببطولة الدوري العام من أجل الحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي BEIN MATSH.





كورة ستار وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق سموحة بقيادة مدربه حسام حسن بنتيجة هدف نظيف أحرزه رمضان صبحي في الشوط الأول من المباراة KOORA STAR، وأيضاً حقق فريق الانتاج انتصارا كبيرا بثلاثية نظيفة في بداية الدوري المصري YALA KOORA LIVE.





كول كورة ويرغب فايلر مدرب النادي الأهلي في تحقيق الانتصار الثاني له محليا مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام لهذا الموسم، خاصة بعد تحقيقه الانتصارات الأفريقية المتتالية في الأيام الماضية مع القلعة الحمراء COOL KOORA.