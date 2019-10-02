بين الجنس وإهانة المصريين.. تسريبات الإخوان تكشف أخلاقهم المتدنية (فيديو)

بالتزامن مع ظهور التسريبات الصوتية التي تفضح جماعة الإخوان الإرهابية، وأخلاقهم المتدنية، بتآمرهم على الشعب المصري، وتورط آخرين في المحادثات الجنسية، ونظرًا لمهنية الإعلام المصري، فإنه كشف تدليس الجماعة واعترافاتهم بالفشل.

تسريب جنسي لـ"بهجت صابر"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبًا صوتيًا جنسيًا، للإخواني الهارب بهجت صابر قائد مليشيات الإخوان فى نيويورك.

وجاء فى التسريب المذاع ببرنامج كل يوم المذاع على قناة، " أون أى" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإرهابي الهارب يتحدث في أشياء جنسية مع فتاة.

وعرض في التسجيل أن الإخواني الهارب يطلب من الفتاة المقابلة لعمل أشياء جنسية، والفتاة تتحدث معه على أنها ستذهب للعمل في اليوم الذي يريدها فيه، والأخير يؤكد لها أن رمضان على الأبواب وأنه لن يستطيع عمل هذه الأشياء في شهر رمضان، لتدخل الفتاة في ضحك هستيري في المكالمة".

















تسريبات لعناصر إرهابية كما عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديم برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، تسريبًا صوتيًا لعناصر من جماعة الإخوان، تكشف عن مخطط التنظيم لمراقبة أكمنة أمنية. وقال أحد عناصر الإخوان، خلال التسجيل الصوتي، للأخر: "في كمين عند أبو كراسيم عند أنفاق أبو كراسيم، لسه مبلغني بيه دلوقتي، ورد الآخر: "طب ما إحنا عايزين نشوفه ده، حد يشوفه عبارة عن إيه يعني". وتابع أحد عناصر الإخوان: "بيقولوا بيفتش السيارات إللي معدية"، ورد متسائلًا: "يعني بتاع مرور؟، وعربية فيها كام واحد وكده؟، عايز أعرف كام واحد يعني بس مش أكتر، يعني بيعملوا إيه وعربية ولا عربيتين، وكام عسكري كده"، ورد الأول: "حاضر". في حين قال أحد العناصر الإخوانية، في تسريب آخر لأحد القيادات: "سلام عليكم، إزيك يا فندم، أنت لسه نايم ولا إيه"، ورد الأخير: "لا مش نايم أنا صاحي بفضل الله"، ورد الأول: "بقولك الناس صاحية ولا إيه، رجالتك واقفين في الأماكن بتاعتهم ولا لسه". وتابع أحد العناصر الإخوانية: "طالعين أهم"، ورد الآخر: "أنا مبتكلمش على طالعين، هم علشان ميتوهوش يعني، متأخرين ليه يعني، هما رايحين يشوفوا هيمسكونا ولا لسه ولا إيه، أكدولنا أنا طالع من ناحيتهم الله يكرمكم"، ورد الآخر: "طالعين من الجامع أهو وهيتوكلوا على الله".







