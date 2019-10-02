بين الجنس وإهانة المصريين.. تسريبات الإخوان تكشف أخلاقهم المتدنية (فيديو)
بالتزامن مع ظهور التسريبات الصوتية التي تفضح جماعة الإخوان
الإرهابية، وأخلاقهم المتدنية، بتآمرهم على الشعب المصري، وتورط آخرين في المحادثات
الجنسية، ونظرًا لمهنية الإعلام المصري، فإنه كشف تدليس الجماعة واعترافاتهم بالفشل.
تسريب جنسي لـ"بهجت صابر"
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبًا صوتيًا جنسيًا، للإخواني
الهارب بهجت صابر قائد مليشيات الإخوان فى نيويورك.
وجاء فى التسريب المذاع ببرنامج كل يوم المذاع على قناة،
" أون أى" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإرهابي الهارب يتحدث في أشياء
جنسية مع فتاة.
وعرض في التسجيل أن الإخواني الهارب يطلب من الفتاة المقابلة
لعمل أشياء جنسية، والفتاة تتحدث معه على أنها ستذهب للعمل في اليوم الذي يريدها فيه،
والأخير يؤكد لها أن رمضان على الأبواب وأنه لن يستطيع عمل هذه الأشياء في شهر رمضان،
لتدخل الفتاة في ضحك هستيري في المكالمة".
تسريبات لعناصر إرهابية
كما عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديم برنامجه "مساء
dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،
تسريبًا صوتيًا لعناصر من جماعة الإخوان، تكشف عن مخطط التنظيم لمراقبة أكمنة أمنية.
وقال أحد عناصر الإخوان، خلال التسجيل الصوتي، للأخر:
"في كمين عند أبو كراسيم عند أنفاق أبو كراسيم، لسه مبلغني بيه دلوقتي، ورد الآخر:
"طب ما إحنا عايزين نشوفه ده، حد يشوفه عبارة عن إيه يعني".
وتابع أحد عناصر الإخوان: "بيقولوا بيفتش السيارات إللي
معدية"، ورد متسائلًا: "يعني بتاع مرور؟، وعربية فيها كام واحد وكده؟، عايز
أعرف كام واحد يعني بس مش أكتر، يعني بيعملوا إيه وعربية ولا عربيتين، وكام عسكري كده"،
ورد الأول: "حاضر".
في حين قال أحد العناصر الإخوانية، في تسريب آخر لأحد القيادات:
"سلام عليكم، إزيك يا فندم، أنت لسه نايم ولا إيه"، ورد الأخير: "لا
مش نايم أنا صاحي بفضل الله"، ورد الأول: "بقولك الناس صاحية ولا إيه، رجالتك
واقفين في الأماكن بتاعتهم ولا لسه".
وتابع أحد العناصر الإخوانية: "طالعين أهم"، ورد
الآخر: "أنا مبتكلمش على طالعين، هم علشان ميتوهوش يعني، متأخرين ليه يعني، هما
رايحين يشوفوا هيمسكونا ولا لسه ولا إيه، أكدولنا أنا طالع من ناحيتهم الله يكرمكم"،
ورد الآخر: "طالعين من الجامع أهو وهيتوكلوا على الله".
تورط في إثارة الفوضى
وظهر تسريبًا جديدًا للإخواني أسامة عمر مع مسئولي لجان الحراك
المسئولين عن إثارة الشغب والفوضى في شوارع مصر الفترة الماضية، عرضه خالد أبو بكر.
وجاء في المقطع الصوتي، أن قيادي الحراكيقول؛ في دعوات نزول
ليوم 20 سبتمبر احنا فيها ولا احنا براها ولا
احنا جواها ولا ايه القصة؟.
أسامة عمر: طب ليه هتنزلوا تعملوا ايه يوم 20
قيادي الحراك: في ناس بتقول هننزل يوم 20 علشان نمشي السيسي
أسامة عمر : اه يا سلاااام ، امشي هيروح ماشي على طول ، لا
احنا ضيعنا كل الفرص ، زى واحد ضيع كل حاجة وبيلعب فى الوقت الضايع.
أوامر بالهروب للسودان
واستمرارًا لكشف فضائح الإخوان، عرض خالد ابو بكر، تسريبًا
جديدًا للإخوانى أسامة عمر مع مسئول لجان الحراك يكشف أوامر من القيادات بالهروب للسودان،
ويعترفون بشعورهم بالإحباط نتيجة فشل مخططاتهم في إحداث الفوضى، ويفضح مخططاتهم لإشاعة
الفوضى في مصر واستهداف سيارات القضاة.
تهكم على سكان العشوائيات
بينما عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبًا صوتيًا للقيادي
الإخواني بهجت صابر، وهو يتحدث عن الشعب المصري بكل سخرية، متهكمًا على سكان العشوائيات،
ليؤكد الإبراشي أن الإخوان يتعاملون مع الشعب باستهزاء.
وجاء في المقطع الصوتي للإخواني، "تيجى نعمل قناة فوكس
نيوز، ولا نعمل قناة دويقة نيوز، يا راجل بتوع الدويقة وعزبة عنتر واسطبل عنتر، وعزبة
عنتر واسطبل حمارة، يا راجل الراجل فتح عشرة ألاف وحدة سكنية مسكنين الناس النهاردة
أهو".
كما جاء بصوت الإخواني:"مسلم أوضه وصالة ومطبخ، وحمام،
وثلاجة وعفش وكله خدوا 10 ألاف حيوان من حيوانات مصر".
ندم على استخدام المقاول الهارب
أما الإعلامي رامي رضوان، عرض تسجيلًا، للإخواني محمد سودان
أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، والمتواجد بلندن، مع أحد
عناصر التنظيم بتركيا يكشف فيه ندم الإخوان من استخدام المقاول الهارب.
وكشف التسريب عن اعتراف أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالتخطيط
لارتكاب عملية إرهابية قائلًا: "هيعملوا كام عملية يخلوا الدنيا تولع على الآخر".
دعوات التظاهر
فيما نشر الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"
المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تسريبات من مجموعة "واتساب" لقناة
"مكملين" الإرهابية حول التظاهرات المزعومة.
ويظهر التسريب اتفاق أعضاء الجماعة الإرهابية على النزول
في أوقات الذورة وأوقات خروج الموظفين والطلاب وتصوير مشاهد خروج الطلاب على أنها مظاهرات
ضد الدولة المصرية.
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