الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يفتح مناظرة لانتداب 205 عونا واطارا في اختصاصات مختلفة

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفّات مشفوعة بإختبارات كتابيّة وامتحانات شفاهيّة أو تطبيقيّة حسب طبيعة كلّ إختصاص، وذلك لإنتداب 205 عونا وإطارا بالسلكين الفنّي والإداري موزّعين على عديد الإختصاصات والخطط.

وأفاد الصندوق في بلاغ له، أن فتح باب الترشّحات للتسجيل بهذه المناظرة يكون بداية من اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر ويتمّ ختم الترشّحات يوم 1 نوفمبر 2019 مضيفا انه يمكن للراغبين في الترشّح الإطّلاع على شروط المشاركة والتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالمناظرة :

https://concours.cnrps.nat.tn

وتشمل الخطط المطلوبة، أعوان خدمات مختصين في اسداء الخدمات والحراسة وتقنيين في تركيب المعدات الكهربائية والالكترونية وصيانة تكييف الهواء والسباكة وملحقين اداريين في اختصاصات تشمل تقنيين في المالية والاقتصاد وعلوم الشغل.

كما تضم الخطط مختصين في المالية والاقتصاد وعلوم الشغل والمحاسبة والاعلامية والكهرباء ومتصرفين في الادارة ومهندسين في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والميكانيك وشبكات المعلومات والهندسة المدينة والسلامة المعلوماتية