شارك الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز في تدريب فريقهما ريال مدريد الأربعاء، بعدما غابا عن مواجهة كلوب بروج الليلة الماضية، في ثاني جولات دوري الأبطال الأوروبي، وأظهرا أنهما في حالة جيدة تسمح بمشاركتيهما في مباراة الفريق أمام غرناطة في الجولة الثامنة من الليغا.



وأكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أن قراره باستبعاد بيل وخاميس من مواجهة بروج التي انتهت بالتعادل 2-2، تعود إلى أن اللاعبان كانا "يعانيان مشكلات" بدنية.



وبعدها بساعات، تدرب اللاعبان بشكل طبيعي مع باقي المجموعة التي لم تخوض مباراة أمس.



وغاب عن التدريب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يتلقى حالياً العلاج إثر معاناته من آلام بالمعدة وقىء تسببا في تغييره عقب انتهاء الشوط الأول أمام بروج على ملعب سانتياغو بيرنابيو.



وعقب التعادل المؤسف أمام الفريق البلجيكي، بدأ الريال الاستعدادات لمواجهة غرناطة المقررة السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الليغا.



وعزز زيدان المران بحارس الرديف خافيير بيلمان والمدافعان مانو هيرناندو وخابي هيرنانديز، في حين أجرى اللاعبين الأساسيين أمام بروج جلسة تعافي.



وإلى جانب الفرنسي فيرلاند ميندي وماركو أسينسي المصابان، انضم لهما أيضاً ناتشو فيرنانديز الذي تعرض لإصابة في الركبة اليمنى ستتسبب في غيابه لفترة تتراوح بين شهرين لثلاثة أشهر.