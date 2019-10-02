تتويج أعمال درامية من إنتاج التلفزة التونسية في استفتاء لمجلة "سيدتي"

توّجت أعمال درامية من إنتاج مؤسسة التلفزة التونسية بجوائز قيّمة في عدّة أصناف في آخر استفتاء أجرته المجلة العربية "سيدتي" خلال شهر سبتمبر الماضي والمتعلّق بالأعمال الرمضانية على الشاشات العربية في رمضان 2019.

وتحصّل مسلسل "المايسترو" للمخرج الأسعد الوسلاتي على النصيب الأكبر من الجوائز، إذ فاز بست جوائز هي "أفضل مسلسل جماهيري" و"أفضل مسلسل درامي" و"أفضل سيناريو" و"أفضل ممثل جماهيري" التي آلت إلى الممثل فتحي الهداوي وكذلك "أفضل ممثل درامي" وكانت من نصيب الممثل غانم الزرلي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل فكرة وتأليف" التي آلت للثنائي المخرج الأسعد الوسلاتي والموسيقي رياض الفهري.

ويُثير مسلسل "المايسترو" سيناريو وحوار لعماد الدين الحكيم، موضوعا اجتماعيا جديدا لم تتناوله المسلسلات التونسية من قبل، فقد عالج مشاكل أطفال الأحداث أو ما يعرف بالإصلاحية في حبكة درامية تميزت بالتشويق والإبداع مع نخبة من أبرز الممثلين.

ويجسّد أدوار البطولة في هذا العمل الدرامي الرمضاني كلّا من فتحي الهداوي ودرة زروق وأحمد الحفيان وغانم الزرلي. و بلغت ميزانيّة العمل حوالي 2 مليون دينار تونسي.

ومنح هذا الاستفتاء جائزة أفضل مسلسل كوميدي لسلسلة "زنقة الباشا" التي جمعت بين الهزل والسخرية الهادفة في عشرين حلقة كانت فيها مفاجآت وقصص متنوعة. كما احتلت القناة الوطنية الأولى الصدارة كأفضل قناة فضائية.

وشارك في هذا الاستفتاء عدد كبير من النقاد والكتاب والإعلاميين العرب بلغ 50 شخصا، بالإضافة إلى مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصات سيدتي الالكترونية.