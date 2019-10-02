عاجل - فالفيردي يحسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان

يواجه برشلونة الإسباني بعد قليل منافسه الصعب إنتر ميلان الإيطالي على استاد كامب نو معقل النادي الإسباني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة تعادل سلبيًا في أو مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع بروسيا دورتموند الألماني لذا يأمل البلوجرانا في حصد نقاط مباراة إنتر ميلان الثلاث خاصةً وأنها على ملعبه الكامب نو.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لن يدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق في التشكيلة الأساسية وسيبقيه على مقاعد البدلاء في مواجهة اليوم أمام إنتر ميلان.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي لا يريد المغامرة بميسي العائد حديثًا من الإصابة وأنه قد يشارك في دقائق قليلة إذا كان البرغوث الأرجنتيني جاهز بدنياً.





ووقع فريق برشلونة في المجموعة السادسة الصعبة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كلا من بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي وإنتر ميلان الإيطالي.





وكانت تقارير صحفية إسبانية سلطت الضوء على آخر تطورات إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وغيابه عن المباريات المقبلة وذلك عقب خروجه بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف.





وذكر راديو كتالونيا راك 1 أنه بات من المؤكد غياب البرغوث الأرجنتيني عن مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام خيتافي والتي فاز بها البرسا بهدفين مقابل هدف، كما أن مشاركته أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا أصبحت أيضًا محل شك.





ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.





وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.