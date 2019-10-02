قائمة الإصلاح والتطوير تفوز في انتخابات الجمعية الإنتاجية للتشييد والبناء بدمياط

والتخطيط والشئون القانونية والتخطيط العمرانى والاملاك ورؤساء الوحدات المحلية والمراكز.



قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة كفر سعد للوقوف على الجهود المبذولة والأنشطة المنفذة داخل الوحدة، برفقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.



استهلت المحافظ جولتها بالتعرف على المجهودات اليومية للوحدة المحلية في مجالات النظافة ورفع القمامة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أبدت استيائها من تدني مستوى النظافة بالمدينة، موجهة تعليمات شديدة اللهجة لرئيس مركز ومدينة كفر سعد ونائبه بتكثيف حملات رفع القمامة بالشوارع والإرتقاء بالمستوى الحضاري بالمنطقة وكذا زياده تحصيل المتأخرات من القمامة.



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية الإنتاجية للتشييد والبناء، والمرشح فيها ١٢ مرشحًا من بينهما قائمتين، عن فوز قائمة الإصلاح والتطوير بالكامل والتي تضم وليد مصطفى التمامي والذي حصل على ١١٩ صوت، ومحمد الفار حصل على ١٢٠ صوت، ومحمد قاسم حصل على ١٠٤ صوت وأسامة بدر حصل على ١٠٤ صوت وسامي الجحر حصل على ٩٦ صوتًا.بينما حصل أعضاء قائمة الشباب والخبرة، السيد دياب على ٨٤ صوتًا، حلمي بحوت ٧٤ صوتَا، وحصل نبيل الحناوى على ٤٦ صوت ويوسف الغزنوي حصل على ٦٩ صوتًا.وتزايد الإقبال للتصويت في الانتخابات، خلال اليوم، حيث تم فتح الباب الساعة الحادية عشر ولم يكتمل النصاب القانوني للحضور، ومن ثم تم مد التوقيت ساعة أخرى، اكتمل النصاب، واستمر التصويت حتى الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء، وبدأ بعدها الفرز.وكانت المنافسة بين قائمتي الإصلاح والتطوير والشباب والخبرة، حيث يترأس الأولى المهندس وليد التمامي بينما يترأس الثانية المهندس السيد دياب.انعقد إجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بديوان عام محافظة دمياط، حيث تقرر البدء في إجراءات بناء عمارتين بعزبة البرج إحداهما اقتصادية والأخرى أولى بالرعاية، وكذا تقرر بناء عمارة سكنية بأم العلا بفارسكور .كما تم مناقشة إمكانية طرح 19 وحدة سكنية للايجار بالمزاد العلني بمدينة دمياط ومساكن شطا والسلخانة وميت أبو غالب والركاببة، وفي هذا الأمر وافقت اللجنة على البدء في إجراءات الطرح.وفي سياق متصل، وجهت المحافظ تعليماتها بضرورة عمل حصر شامل لكافة العمارات السكنية التابعة لإسكان المحافظة وتحديد ما إذا كانت إقتصادية أم أولى بالرعاية، وكذا تحديد كافة الوحدات الخالية للبدء في إجراءات تسكينها للمواطنين الأولى بالرعاية.عقد الاجتماع بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ومديرى إدارة الميزانية