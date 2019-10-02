خلال تفقده "تراثنا".. الرئيس السيسي يوجه بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض (صور)

والتقى الرئيس أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم علي التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق اعلي عائد ممكن لهم ولتكون من اهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.





كما استمع الرئيس من العارضين لمقتراحاتهم بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات وتسويقها سواء داخل مصر او خارجها، وفي هذا إطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم علي مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.







