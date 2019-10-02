وكيل "زراعة الفيوم" يناقش المشاكل التي تواجه مديري الجمعيات بمركز إطسا (صور)



كما شدد مدير عام حماية الأراضي، عن التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها في المهد حفاظا على الرقعة الزراعة حفاظا على الاقتصاد الزراعي.



واختتم وكيل الوزارة الأجتماع بمناقشة سلفة القطن للمزارعين، وانتهاء مركز إطسا من تجميع صور بطاقة الرقم القومي وتسليمها خلال يومين فقط.







نظمت الإدارة الزراعية بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، اجتماعا لمديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الأقسام بالإدارة برئاسة الدكتور ربيع محمد مصطفي، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه مديري الجمعيات بالقرى وحثهم علي الأهتمام بخدمة المواطنين.بدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب برؤوساء الجمعيات، وأكد علي سرعة إنهاء ملف الحيازات الزراعية لبدء تطبيق كرت الفلاح الذكي، وذلك في موعد أقصاه 15 يوما، وشدد علي سرعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والازالة الفورية ومراجعة الإجراءات المتبعه في عمليات التعديات علي الرقعة الزراعية، واتخاذ كافةالإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين بالبناء على الرقعة الزراعية.ونبه وكيل الوزارة على عدم إعطاء إفادة بإزالة التعدي دون الرجوع للأدارة الزراعية والمديرية، وأكد وكيل الوزارة بعدم تخاطب الجمعية جهات أخرى دون الرجوع للادارة والمديرية.وأشار إلى زيادة الإهتمام بعمليات صرف الأسمده وإزالة أي عقبات تواجه عملية الصرف أمام المزارعين.وأكد مدير عام الشؤون الزراعية على التنسيق بين الجمعيات الزراعية والإدارة في مخاطبة الجهات الأمنية وخلافها، وشدد على حصر زراعات البانجر علي الطبيعة.وكلف وكيل وزارة الزراعة، خلال الاجتماع، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالأدارة، بمتابعة جميع أعمال الإدارات والجمعيات الزراعية بالمركز متابعة دورية وفحص جميع الشكاوي الخاصة بالجمعيات.وتحدث مدير عام التعاون عن منظومة الاسمدة وما يخصها وكيفية التعاون بين جهاز الجمعية ومجلس الإدارة لصالح المزارع.وأكد مدير عام إدارة الخدمات، علي سرعة الانتهاء من تحرير استمارات الكارت الذمى للفلاح لمن لم يحرر تلك الاستمارة.