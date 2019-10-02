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'الأعلى للإعلام' يحقق في جرائم إعلامية لـ3 قنوات فضائية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:08 م
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'الأعلى للإعلام' يحقق في جرائم إعلامية لـ3 قنوات فضائية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا بعد قليل؛ لمناقشة عدد من "الجرائم الإعلامية" التي ارتكبتها 3 قنوات هي بانوراما دراما ومصر البلد ومصر الحياة.

ويعقد الاجتماع برئاسة جمال شوقي رئيس اللجنة، ومشاركة أعضاء اللجنة صالح الصالحي ومجدي لاشين والدكتورة هدى زكريا ونادية مبروك.

وأكد مصدر بالمجلس، أن القنوات الثلاثة ارتكبت جرائم إعلامية تتمثل في إعلانات للتسول وغيرها الكثير، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها اليوم للمجلس بشأن القنوات الثلاثة لاتخاذ قرار بشأنها.
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