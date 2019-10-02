ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة "مدن" الـ (52)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:57 م
Advertisements
وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة مدن الـ (52)
بندر بن الخريف
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، الاجتماع الثاني والخمسون لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في دورته السادسة.


وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية وجهها معالي رئيس المجلس إلى السادة الأعضاء، ثم شرع في مناقشة مؤشرات "مدن" الاستراتيجية.


وشهد الاجتماع العديد من النقاشات حول التحديات التي تواجه "مدن" وعملها لتمكين الصناعة وكيفية التغلب عليها بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.


وعلى هامش الاجتماع، تفقد معاليه المركز الرئيس لـ "مدن" حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات سير العمل.


وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير الصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة مدن رئيس مجلس ادارة ترأس اجتماع
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
1
x
17:30
2
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status