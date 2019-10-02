تشكيل نابولي أمام جينك في دوري أبطال أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جينك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : ميريت.





خط الدفاع : مانولاس - كوليبالي - ماريو روي - ديلورينزي.





خط الوسط : فابيان - الان - كاليخون - الماس.





خط الهجوم : لوزانو - ميليك.





وكان فريق نابولي الإيطالي قد نجح في تحقيق فوزا كبير على حساب فريق ليفربول بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في ملعب السان باولو.