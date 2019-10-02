محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ناصر العام (صور)



ووجه المحافظ خلال الاجتماع الاجهزة التنفيذية ورئيس مجلس مدينة بنها بتسهيل الاجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لسرعة البدء فى التنفيذ على ارض الواقع وازالة اى عقبات تواجه المشروع الذى يضم كافة التخصصات الطبية.



من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان الجامعة تولي ملف مشروع انشاء المستشفى التخصصي الجديد ببنها إهتماما خاصا، كما أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى يتابع باستمرار تطورات المشروع الذي كان ومازال يعد حلما لأبناء القليوبية لتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي التي تقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.



وأشاد رئيس الجامعة بالخطوات الجادة التى يسعى إليها الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، للبدء بمشروع إنشاء المستشفى الجامعي التخصصي الجديد بالتعاون بين المحافظة والجامعة وفق البروتوكول الموقع بين الطرفين، مؤكدا أن إنشاء هذا المستشفى يعد إنجازا طبيا عظيما ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطنى محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.



واكد السعيد أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية وأجهزتها التنفيذية مشيرا الى ان دور المستشفى الجامعى وكلية الطب دور محورى فى تقديم افضل خدمة طبية لأهالى المحافظة ومن هذا المنطلق لاندخر جهدا ولا دعما لتطوير المستشفيات الجامعية.



واشار الى ان مجلس الجامعة فى اجتماعه الاخير وافق على تشكيل مجلس ادارة مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد برئاسة محافظ القليوبية، مطالبا بتوحيد الجهود بين الجميع لسرعة البدء فى تنفيذ المشروع الذى يعد أحد المشروعات الكبرى بالمحافظة.



من جانبه قال الدكتور عادل عدوى رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها ووزير الصحة الأسبق ان مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد يعد انجازًا جديدًا للتعاون المثمر بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والجامعة مشيرا الى أن جميع أهالي القليوبية يتطلعون الي اتمام هذا الصرح الطبي المتخصص فى تقديم خدمة طبية متميزة.

واضاف عدوى ان اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخى ليتحقق حلم انشاء المستشفى التخصصى الجديد الذى سيسهم في خدمة أهالي القليوبية وتطوير عملية التعليم الطبي بالجامعة مؤكدا أننا سنطرق كل الأبواب من أجل انجاز هذا المشروع العملاق.



وكان مجلس جامعة بنها فى اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة قد وافق على تشكيل مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصى برئاسة محافظ القليوبية وعضوية كل من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، وعميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.



كما يضم مجلس الإدارة فى عضويته أيضا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والمستشارين القانونى والهندسى لرئيس الجامعة، وسكرتير عام المحافظة، والمستشار القانونى للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومدير المكتب الفنى لمحافظ القليوبية.



تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الأربعاء، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بإجمالي 65 مليون جنيه، حيث تم تطوير جميع الأقسام الداخلية والعمليات والاستقبال والطواريء والعناية المركزة وتعديل أنظمة الحريق والسلامة الأمنية، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهرين لخدمة المواطنين بشبرا الخيمة.رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحه والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه وعدد من القيادات التنفيذية.وتفقد المحافظ أجنحة المستشفى بعد تطويرها حيث تفقد الاستقبال والعيادات واطمأن على المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أعطى تعليماته لمدير المستشفى بالعمل علي راحة المرضى وحسن معاملتهم وتهيئة الجو المناسب لهم والذي يساعد على سرعة الشفاء بإذن الله، كما تفقد أقسام المستشفى وأمر بسرعة إنهاء المفروشات الطبية والأجهزة والمعدات لافتتاح المستشفى خلال أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.كما تفقد يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة صرف صحي أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة بقيمة 70 مليون جنيه والمنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.وناقش المحافظ مشكلة توصيل الكهرباء للمحطة، حيث خاطب شركة الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوصيل الكهرباء للمحطة وتكليف نجوى العسيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة بإنهاء التراخيص الإدارية اللازمة للمحطة وسرعة عقد إجتماع تنسيقي بالمحافظة لإنهاء أي مشكلة تعترض التسليم.وجدير بالذكر أن المحطة تقع علي مساحة 800 متر وتعمل بطاقة إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم وبعد تسليمها سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أم بيومي بالكامل.وعلي جانب آخر ترأس المحافظ اول مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصى، وبحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوى رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها ووزير الصحة الأسبق، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتور عواد احمد السكرتير العام وأعضاء مجلس الإدارة.وقال محافظ القليوبية ان مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصى يعد أحد اهم المشروعات القومية لخدمة اهالى المحافظة وتماشيا مع سياسة الدولة والقيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا الى ان المحافظة كان لها نصيب وجزء كبير من المشاريع العملاقة التى أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسى ولكن ينقصنا انشاء مستشفى كبير تستوعب جميع الحالات المترددة على المستشفى الجامعى والمستشفيات الاخرى بالمحافظة.وأشار المحافظ إلى أن جامعة بنها تضم خبراء وقامات علمية كبيرة ولابد من استثمار هذه الخبرات فى انشاء مستشفى جديد يكون اضافة لما تقدمه جامعة بنها لخدمة المجتمع المحلى، مؤكدًا أن مشروع المستشفى التخصصى الجديد لايهدف للربح ولكن يهدف الى تقديم افضل خدمة طبية للمرضى فضلا عن نقل الخبرات والاستفادة من اساتذة كلية الطب بالجامعة.