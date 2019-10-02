الإسماعيلية تستضيف الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للاستثمار العربي الأفريقي (صور)

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شهد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولى للاستثمار والتعاون الدولى التى استضافتها المحافظة، وذلك فى حضور الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وفاطيما بوهارى كريمة رئيس دولة نيجيريا ممثلة اتحاد المستثمرات العرب والفنان سامح يسرى رئيس لجنة الثقافة والفنون بالاتحاد، والدكتور محمد بيلو السكرتير الدائم بالوزارة الفيدرالية للزراعة بنيحيريا،والقاسم محمد رئيس القادة الصاعدين وجمع كبير من ممثلى الدول العربية والأفريقية وكوريا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.



أقيم المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووزارات كل من الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والتضامن الاجتماعى والمالية والتجارة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى والآثار والطيران المدنى والهيئة القومية للإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومحافظة الوادى الجديد وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن ومجلس سيدات الأعمال الاماراتى وجمعية سيدات الأعمال بالبحرين ومجلس سيدات أعمال أبوظبى والجمعية الكورية العربية الأفريقية للتنمية وجمعية سيدات الأعمال للتنمية بمصر.



ومن جهته أشاد السكرتير العام للمحافظة بجهود ممثلى اتحاد المستثمرات العرب وكل من شارك فى هذا المؤتمر الذى يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع وتنمية الاستثمار وبحث سبل تفعيل آليات الاستثمار فى مصر بوجه عام كما أعرب عن سعادته باستضافة الإسماعيلية للمؤتمر والمشاركين به من كافة الدول.

