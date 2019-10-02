ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإسماعيلية تستضيف الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للاستثمار العربي الأفريقي (صور)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:58 م
Advertisements
الإسماعيلية تستضيف الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للاستثمار العربي الأفريقي (صور)
Advertisements
طباعة
هشام إسماعيل
 
Advertisements
شهد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولى للاستثمار والتعاون الدولى التى استضافتها المحافظة، وذلك فى حضور الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وفاطيما بوهارى كريمة رئيس دولة نيجيريا ممثلة اتحاد المستثمرات العرب والفنان سامح يسرى رئيس لجنة الثقافة والفنون بالاتحاد، والدكتور محمد بيلو السكرتير الدائم بالوزارة الفيدرالية للزراعة بنيحيريا،والقاسم محمد رئيس القادة الصاعدين وجمع كبير من ممثلى الدول العربية والأفريقية وكوريا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

أقيم المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووزارات كل من الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والتضامن الاجتماعى والمالية والتجارة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى والآثار والطيران المدنى والهيئة القومية للإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومحافظة الوادى الجديد وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن ومجلس سيدات الأعمال الاماراتى وجمعية سيدات الأعمال بالبحرين ومجلس سيدات أعمال أبوظبى والجمعية الكورية العربية الأفريقية للتنمية وجمعية سيدات الأعمال للتنمية بمصر.

ومن جهته أشاد السكرتير العام للمحافظة بجهود ممثلى اتحاد المستثمرات العرب وكل من شارك فى هذا المؤتمر الذى يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع وتنمية الاستثمار وبحث سبل تفعيل آليات الاستثمار فى مصر بوجه عام كما أعرب عن سعادته باستضافة الإسماعيلية للمؤتمر والمشاركين به من كافة الدول.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدولي للاستثمار العربي الأفريقي اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
1
x
17:30
2
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status