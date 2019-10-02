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بوكا جونيورز ضد ريفيربليت .. تعرف على موعد مباراة إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:01 م
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بوكا جونيورز ضد ريفيربليت .. تعرف على موعد مباراة إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس
ريفير بليت وبوكا جونيورز
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الفجر الرياضي
 
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سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع قمة نارية جديدة بين فريقا بوكا جونيورز ونظيره ريفيربليت، يوم 23 أكتوبر المقبل في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات إياب دور النصف من بطولة كأس ليبرتادوريس.

 

وكان الريفير قد نجح في تحقيق الفوز على ملعبه المونيمونتال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وشهد اللقاء سيطرة على أحداث اللقاء وأهدر الفريق الأرجنتيني الكثير من الفرص بسبب رعونة لاعيبه في إنهاء الهجمات.

 

 وكان ريفيربليت قد توج بلقب البطولة في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية، ويسعى للتتويج بالبطولة للعام الثاني على التوالي.


وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.

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