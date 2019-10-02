رد ناري من مرتضى منصور على الخطيب بعد شكاوي الأهلي

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الرد بشكل فوري على الشكاوى التي تقدم بها نظيره محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" ببرنامج "الزمالك اليوم": "مع احترامي للجهات التي ذهبت لها الشكاوي، انت تُسبني وتًشتكي".

وتابع مرتضى منصور: "لن نهدأ وسنرد بقوة.. إن كنت أنت مؤدب ومحترم فلن أقترب منك، ولكنك توجه لي الشتائم ولنادي الزمالك ولن نصمت على هذا".

وأكمل رئيس القلعة البيضاء : "لماذا تشتكي لوزير الداخلية وأنت توجه الشتائم له، هذه الشكاوي لن تهز شعر من رأسي".

واختتم رئيس الأبيض: "الخطيب أعظم لاعب في تاريخ مصر، ولكنه أفشل إداري في تاريخ مصر".

وكانت الأزمة قد اشتعلت في الأونة الأخيرة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومحمود الخطيب ليتقدم الأخير بـ 10 مكاتبات لعشر جهات معنية.