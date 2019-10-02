اسعار الذهب تتعافى خلال تعاملات اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات

اسعار الذهب اليوم

تستمر حالة التذبذب في اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء 2-10-2019 ، ليتعافى سعر الذهب بعد أن وصلت قيمة الانخفاضات في اسعار الذهب إلى نحو 13 جينها خلال الفترة الماضية، ليرتفع بنحو 10 جنيهات للجرام اليوم لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الاربعاء

عيار 18 سجل 586.69 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 684.48 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 782.24 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,476 جنيها.

وتشهد اسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك بسبب حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

الاسعار الذهب العالمي

غيرت اسعار الذهب اتجاها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد بنحو 13 دولاراً بعد أن تأثرت الورقة الأمريكية سلباً ببيانات وظائف القطاع الخاص والتي جاءت محبطة لتوقعات المحللين كما أنها شهدت تعديلاً واسعاً بالخفض في قراءة أغسطس.









وبحلول الساعة 12:52 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الأول بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.80 دولار للأوقية عند 1494.80 دولار للأوقية، بعد أن شهد خسائر بنحو 8 دولارات في وقت مبكر من الجلسة.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر في التوقيت نفسه، بمكاسب 0.9 بالمائة أو ما يوازي 12.91 دولار ليصل إلى 1492.05 دولار للأوقية.



