"مواجهة المُتهربين ضريبيًا".. 10 قرارات حكومية في اجتماع "الوزراء" الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات أبرزها الموافقة على إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وإجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً.

في مستهل الاجتماع أشاد مدبولي، بمعرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه اليوم، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن المعرض يعدُ الأكبر محلياً في عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية، مضيفًا أن المعرض هذا العام، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض، مؤكداً دعم الحكومة لهذه المشروعات التى توفر الآلاف من فرص العمل، والعمل على توفير منافذ لتسويق هذه المنتجات والترويج لها.

إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، حيث ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.

إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً

وبشأن التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وافق المجلس تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب. وتتضمن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" بعبارة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها " لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي".

إضافة بند جديد على المادة 70 لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

على صعيدآخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة بند جديد على المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث ورد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بإضافة بند جديد برقم 25 للمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وجاء نص البند كالتالى "إقتراح مساهمة وسائل الإعلام فى الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة".

تعديل مُسمى مركز الإسكندرية الإقليمي

وفي ضوء انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك بهدف تفعيل دور المركز ليتمكن من دعم البحث العلمى ونشر الوعي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض البحر المتوسط، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مُسمى مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2017، ليُصبح المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، ويخضع للإشراف المباشر لوزير الصحة والسكان.

تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ليحل محل القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، مع الوضع في الإعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات المختلفة.

مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019؛ حيث يهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع التي تتمثل في التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لبناء قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة عالية من خلال المنح الدراسية.

اعتماد قرارات لجنة فض التشابكات المالية

وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض التشابكات المالية بين وزارات: المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وفى هذا الصدد تم استعراض بروتوكول بين وزارتى المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة بشأن سداد مستحقات وزارة الكهرباء، سيتم توقيعه قريبا.

عملات تذكارية ذهبية احتفالا بمرور 100عام على بنك مصر

وفي إطار سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية المهمة، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية بالموافقة على إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه وفضية فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء بنك مصر.

ضم اللواء رضا خليل لعضوية الجهاز الوطني لتنمية سيناء

كما أصدر رئيس الوزراء، قرار بضم اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل خليل، المنتدب للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمؤانئ البحر الأحمر إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، ممثلا عن وزارة النقل، بدلا من اللواء بحري أيمن صالح محمد إبراهيم، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

الأحد إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرار باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر أجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.