"ديربي الموت".. ملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بنصف نهائي كأس ليبرتادوريس (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:48 م
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تغلب فريق ريفر بليت على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بهدفين نظيفين في "ديربي الموت"، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء، على ملعب مونومنتال، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم 2020/2019.
وسجل بوكا جونيورز الهدف الأول عن طريق الكولومبي رافائيل سانتوس بوري من ركلة جزاء في الدقيقة 8، وأضاف إيجناسيو فيرنانديز الهدف الثاني للريفر بعرضية دقيقة من ماتياس سواريز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.
وبهذا الفوز، اقترب حامل اللقب بالموسم الماضي من بلوغ المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب، المقرر إقامتها في ملعب "لابوموبونيرا"، يوم 23 أكتوبر الجاري، حيث تعرضت وقتها حافلة بوكا جونيورز لاعتداء من جماهير ريفر بليت.
واستكمل بوكا جونيورز مباراته أمام ريفر بليت بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيكولاس كابالدو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، وذلك عقب تدخله العنيف ضد إنزو بيريز لاعب ريفر بليت.
جدير بالذكر أن ريفر بليت اكتسح بوكا جونيورز عندما الفريقان التقيا الموسم الماضي في نهائي البطولة ذاتها، في مواجهة الذهاب تعادلا بنتيجة 2-2 على ملعب "لابوموبونيرا"، بينما فاز ريفر بليت بنتيجة 3-1 في لقاء العودة، ليتوج ريفر بليت باللقب القاري.
القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت
ونقلت قناة "بي إن سبورتس الرياضية BEIN SPORTS HD1"، مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في نصف نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، بتعليق رؤوف خليف.
تشكيل بوكا جونيورز أمام ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس:-
حراسة المرمى: إستيبان أندرادا.
خط الدفاع: مارسيلو ويجاندت - ليساندرو لوبيز - كارلوس أزكويردوز - إيمانويل ماس.
خط الوسط: نيكولاس كابالدو - ماك اليستير - إيڤان ماركوني - إيمانويل رينوسو - فرانكو سولدانو.
خط الهجوم: رامون أبيلا.
تشكيل ريفر بليت أمام بوكا جونيورز كالتالي:
حراسة المرمى: فرانكو أرماني.
خط الدفاع: دييجو مونتيل - لوكاس مارتينيز كوارتا - باولو دياز - ميلتون كاسكو.
خط الوسط: إينزو بيريز - إيجناسيو فيرنانديز - ريكاردو كروز.
خط الهجوم: إسيكيبل بالاسيوس - رافاييل بوري - لوكاس براتو.
شاهد.. ملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بنصف نهائي كأس ليبرتادوريس:-
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